СБУ и ГБР задержали в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч – посредником был его тесть

Оперативники СБУ и следователи ГБР задержали прокурора одной из местных прокуратур Запорожской области во время получения неправомерной выгоды в 10 тысяч долларов за возвращение изъятого имущества.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Оперативники СБУ установили, что чиновник искусственно обвинил агрария в якобы незаконном получении земельных участков.

Прокурор угрожал фермеру привлечением к уголовной ответственности, в производстве расследованием которого занимался следователь Бердянского отдела Нацполиции. За 10 тысяч долларов США он обещал «закрыть» вопрос и вернуть имущество, изъятое в рамках уголовного производства.

Для передачи денег прокурор привлек в качестве посредника своего тестя.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в Генпрокуратуре сообщил, что речь идет о прокуроре Бердянского местной прокуратуры Сергее Ефимове.

Согласно декларации Ефимова, за прошлый год он за работу в прокуратуре получил 352 тысячи 171 гривну зарплаты (в среднем – почти 30 тысяч гривен в месяц), а также накопил 110 тысяч гривен наличнми.

В Бердянске он живет в квартире Светланы Ефимовой, вероятно, это его мать, площадью 51,6 квадратных метров. Также он задекларировал частный дом жены, площадь которого не указана.

Прокурор Бердянска пользуется «Chevrolet Lacetti» 2006 года выпуска, которая принадлежит Александру Ефимову.

Действия прокурора квалифицировали по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, то есть принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом за совершение или несовершение такой должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет неправомерную выгоду, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение. В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, как на Полтавщине СБУ задержала двух прокуроров, вымогавших 5 тысяч долларов с директора местного предприятия.