Суд приговорил к трем месяцам ареста киевлянина, который издевался над своей женой и постоянно её запугивал

В Киеве суд приговорил к трем месяцам ареста 33-летнего мужчину, который систематически издевался над своей женой.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Это первый приговор в Киеве за домашнее насилие. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Злоумышленник постоянно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

До этого, с января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие, однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене.

Напомним, что ранее более 1,5 тысяч николаевцев поставили на профилактический учёт в полиции из-за обвинений в домашнем насилии.