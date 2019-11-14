На Буковине замначальника отдела полиции посадили в тюрьму на 4 года за подстрекательство дать взятку коллегам

В Черновицкой области бывшего начальника отдела полиции приговорили к четырем годам тюрьмы за то, что он подстрекал дать взятку коллегам.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

«Злоумышленник подстрекал двух граждан к предоставлению неправомерной выгоды следователем и руководству Глубокского отделения полиции Сторожинецкого отдела полиции ГУНП в Черновицкой области на общую сумму 1 тыс долларов США за положительное решение вопроса о закрытии уголовных производств, и мошенническим путем завладел указанными средствами», – говорится в сообщении.

После получения второй части неправомерной выгоды в сумме 600 долларов США в октябре 2016 года начальника отдела полиции задержали.

Шевченковский районный суд Черновцов признал экс-заместителя начальника Сторожинецкого отдела ГУНП виновным в подстрекательстве к предоставлению должностному лицу, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды, и мошенничестве (часть 1 статьи 190, часть 2 статьи 15 часть 4 статьи 27, часть 3 статьи 369 УК Украины) и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, как в Харькове суд приговорил к шести годам тюрьмы экс-налоговика за взятку в 25 тысяч гривен.