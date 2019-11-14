В Киеве спецназ задержал вымогателей, которые «выбивали» несуществующие долги

В Киеве группа вымогателей угрожала физической расправой и требовала от бизнесменов возвращения несуществующих долгов.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции.

В течение двух месяцев в полицию поступило несколько заявлений от граждан: неизвестные, угрожая насилием, повреждением имущества, незаконным лишением свободы, требуют вернуть деньги, которые якобы были взяты в долг.

- Группа лиц разработала преступную «схему», по которой разыскивались граждане и под предлогом деятельности коллекторской фирмы у этих граждан требовали деньги. Как правило, эти суммы были от 5 до 250 тысяч долларов США, - рассказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Установив время и место встречи одного из пострадавших с участником преступной группировки, следователи задержали злоумышленника. Задержание происходило при участии полка особого назначения «Киев».

На месте происшествия изъяли 10 тысяч долларов США, которые пострадавший, опасаясь физической расправы, передал как возвращение части несуществующего долга. Впоследствии задержали еще трех сообщников задержанного, которые обеспечивали силовую поддержку преступной организации.

- В состав преступной группировки входило восемь человек, два из них – это бывшие сотрудники правоохранительных органов. Сейчас четыре человека задержаны в порядке, еще четверо – объявлены в розыск, - сообщил глава Нацполиции.

По месту жительства задержанных проведены обыски. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Николаеве группа вымогателей хотела «выбить» из бизнесмена несуществующий долг.