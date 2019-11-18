Полиция с помощью водомета разгоняет акцию протеста у парламента Грузии в Тбилиси ОНЛАЙН

В понедельник, 18 ноября, в Тбилиси сотрудники полиции в полной амуниции применили силу к протестующим у здания парламента Грузии.

Онлайн-трансляцию с места событий ведет местный канал.

Напомним, 17 ноября в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента после того, как парламент провалил принятие избирательной реформы. 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.

17 ноября вечером протестующие разбили палатки у Парламента и заблокировали все входы.

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15:17 Полиция применяет водометы против митингующих, которые оказывают им сопротивление и не хотят покидать улицы возле Парламента.

15:15 Время, данное участникам акции для освобождения территории парламента, истекло. Сотрудники полиции в полной амуниции при поддержке водометом принялись оттеснять протестующих от здания парламента. Тем временем спасатели срезали цепи с заблокированных входов в Парламент.

14:50 В понедельник, 18 ноября, акции протеста продолжились. Но представитель МВД предоставил организаторам акции 30 минут, чтобы освободить территорию парламента, сообщает Грузия.Online.

Представитель МВД поговорил с членом «Национального движения» Заалом Удумашвили, который отметил, что акция проводится в мирной форме и они не собираются расходиться.

Кроме того, у здания парламента и на площади Первой Республики мобилизован спецназ.

Входы в здание парламента Грузии с утра заблокированы.