Аферисты оформили на пенсионерку из Николаевщины несколько кредитов

В Еланецком районе неизвестные злоумышленники оформили на пожилую женщину несколько кредитов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

18 ноября в полицию поступило сообщение от 79-летней пенсионерки о том, что она вынуждена выплачивать кредиты, которые не оформляла. По словам потерпевшей, с июня на ее почтовый адрес начали поступать письма от различных финансовых учреждений требованиям оплатить задолженность.

Женщина утверждает, что вообще не брала деньги в кредит и свои личные данные третьим лицам не предоставляла, а также, что не понимает, при каких обстоятельствах у нее появились денежные обязательства.

При этом она все же оплатила 24 тысячи гривен непонятного долга. Она объяснил это желанием не выплачивать еще и дополнительные проценты.

Уже, когда пенсионерка получила очередное письмо из кредитного союза, и поняла, что это еще не конец, она обратилась с соответствующим сообщением в полицию.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса («Мошенничество») и проводят расследование обстоятельств преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Лица, причастные к совершению мошеннических действий в отношении пенсионерки, устанавливаются.

Напомним, как жительница Николаева рассказала мошенникам о своей мобильной связи, и они скопировали ее сим-карту – на нее оформили кредит.