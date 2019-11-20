В Запорожье нашли мёртвыми супружескую пару и их сына

В Запорожье нашли мертвыми целую семью. Мужчину и женщину убили, а их сына нашли повешенным.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Во вторник, 19 ноября, в 19:24 в Днепровский отдел полиции поступило сообщение от 42-летней женщины о том, что ее сестра с субботы не выходит на связь.

Прибывшая следственно-оперативная группа вместе с женщиной зашла в дом ее родственников, который находится по улице Ладожской. Там она обнаружили тела 58-летней женщины, 60-летнего мужчины и их 25-летнего сына.

«Предварительно установлено, что на телах супругов имеющиеся телесные повреждения, а их сына обнаружено повешенным. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства», - отметила заместитель начальника следственного управления ГУНП Виктория Козарь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Проводятся первоочередные следственные действия. Назначен ряд экспертиз с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что киевлянин убил свою 16-летнюю дочь после ее возмущения о его пьянстве.