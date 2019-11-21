В Волынской области трое мужчин избили и изнасиловали девушку

В Волынской области девушка заявила, что её избили и изнасиловали трое мужчин.

Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции Волынской области.

В среду, 20 ноября, в полицию с заявлением об изнасиловании 22-летней дочери обратилась 45-летняя жительница области. По её словам, дочь утром пришла домой с телесными повреждениями и сообщила об изнасиловании.

В тот же день, полицейские по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления, задержали трех жителей Волыни. В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины, следователи установили причастность к совершению группового изнасилования 18-летнего, 20-летнего и 30-летнего жителей области.

Злоумышленников полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания. Известно, что один из них привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении группового изнасилования и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи, определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве рецидивист по пути до остановки пристал к женщине и изнасиловал ее.