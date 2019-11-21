На Николаевщине осудили двух убийц пенсионерки в Воссиятском

В Николаевской области суд приговорил к тюремным срокам двух жителей села Воссиятское Еланецкого района возрастом 33 и 42 года, которые ради наживы убили 88-летнюю женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В ночь на 4 июля 2017 года двое неработающих, неоднократно ранее судимых мужчин находились в нетрезвом состоянии и проникли в домовладение 88-летней женщины, чтобы похитить её имущество. Будучи пойманными, они избили пенсионерку, нанесли ей тяжелые телесные повреждения и оставили без сознания во дворе домовладения. От полученных травм старушка скончалась в больнице, не приходя в сознание. Имущество женщины грабители реализовали за 500 гривен, которые потратили на водку.

Преступники свою вину не признали и пытались убедить суд в своей невиновности. Одного из злоумышленников признали виновным в краже, разбое и нанесении тяжких телесных повреждений и приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Другого злоумышленника признали виновным в краже и разбое, соединенном с нанесением тяжких телесных повреждений, и осудили на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее на Николаевщине двух убийц пенсионерки приговорили к 15 годам лишения свободы.