На Виннитчине задержали мужчину, который растлевал свою дочь, снимал порнопродукцию и продавал в интернете

В Винницкой области полиция и бойцы КОРДа разоблачили мужчину в растлении его малолетней дочери, создании порнографической продукции и продажи ее через интернет.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

В июне 2019 года следственное управление на основании информации правоохранительных органов Австралийского союза о развращении малолетнего ребенка, создании и распространении в сети Интернет предметов порнографического характера начало уголовное производство по признакам части 4 статьи 301 Уголовного кодекса Украины.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, в ходе следствия были добыты доказательства о том, что 29-летний житель Винницкой области в течение 2013-2014 годов развращал свою малолетнюю дочь, которой сейчас 11 лет, создавал видео- и фотоматериалы с признаками детской порнографии и распространял за вознаграждение через сайты в сети.

По месту жительства подозреваемого на основании постановления суда провели обыски, в ходе которых изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: видеокамеру, фотоаппарат, с помощью которых изготавливалась порнопродукция, ноутбуки, жесткие диски, флэш-носители и прочее.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. Следствие подало ходатайство в суд о его заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге полиция задержала семейную пару, которая снимала порно с 4-летней дочерью. Они оказались братом и сестрой. Позже в Бразилии полиция задержала соучастников супругов из Украины, которые снимали порно с маленькими детьми.