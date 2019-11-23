В Николаеве мошенница представилась соцработницей и отобрала у пенсионерки 11 тысяч гривен

В Ингульском районе Николаева 21 ноября жертвой мошенницы стала 91-летняя женщина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мошенница представилась соцработницей и под предлогом обмена «старых» денежных купюр на «новые» забрала у женщины 11 тысяч гривен. В силу возраста пострадавшая запомнила только то, что злоумышленнице на вид 30 лет, у нее темные волосы и аферистка была одета в черную куртку.

Напомним, что ранее мошенники «меняли» николаевским пенсионерам деньги на бумагу и сувенирные евро.