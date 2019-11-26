В Германии всемирно известную коллекцию драгоценностей ограбили на миллиард евро

В немецком Дрездене полиция расследует масштабное ограбление всемирно известной коллекции драгоценностей «Зеленый свод» (Grüne Gewölbe), которое произошло утром в понедельник, 25 ноября.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bild.

Издание называет ограбление крупнейшей кражей произведений искусства в послевоенной истории. По его информации, стоимость похищенных драгоценностей оценивается в миллиард евро. Официально полиция не называет размер ущерба.

По информации журналистов, около 5 часов утра преступники отключили здание от электроснабжения и попали внутрь через окно. Они сняли решетку с окна, а после ограбления вернули ее на место.

Группа грабителей похитила драгоценности, бриллианты и драгоценные камни, имеющие историческую ценность. Громоздкие предметы, такие как вазы или картины, решили не брать. Позже полиция подтвердила, что в «Зеленый свод» проникли грабители.

«На месте преступления находится наша группа, преступники скрылись», - отметил представитель полиции Томас Хайтнер.

Несмотря на отключение электричества, грабителей зафиксировала камера видеонаблюдения, утверждает издание.

«Зелёный свод», как считается, имеет самую богатую коллекцию художественных ценностей в Европе. Бывшая княжеская казна Веттинов хранит ценности периодов от Ренессанса до классицизма. Здесь выставлены золото и драгоценные камни, фарфор, произведения искусства из янтаря и слоновой кости, а также вишневая косточка с вырезанными 185 лицами.

Ранее сообщалось, что самую дорогую картину в мире нашли на яхте наследного принца Саудовской.