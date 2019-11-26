В Луганской области неизвестные убили ветерана АТО

В Луганской области найден убитым ветеран АТО Юрий Гундар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сослуживец, блогер Валерий Ананьев.

После увольнения из армии Гундар поехал жить домой, в деревню в Луганской области.

«Служили вместе с 2013 года. Один из лучших людей, которых я знал в своей жизни. В 2014 году он получил осколочные ранения. По правильному – его должны были эвакуировать, но ребята вытащили из него куски металла, которые удалось, а с другими, застрявшими между ребрами, он продолжил воевать. Железный человек, но не из кино, а из жизни».

«На этих выходных Юру нашли зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней», - сообщил Ананьев.

Напомним, что ранее в Запорожской области убили ветерана АТО, занимавшегося общественной деятельностью.