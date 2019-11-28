Жительница Николаева отдала мошенникам 70 тысяч гривен, потому что поверила, что её дочь задержала полиция

В Николаеве женщина отдала аферистам 70 тысяч гривен, чтобы её дочь якобы освободили от уголовной ответственности. На самом деле дочери женщины ничего не угрожало.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Женщине позвонили якобы из полиции и сообщили, что её дочь является участницей ДТП, в котором есть пострадавшие. Поэтому нужно заплатить определенную сумму денег, иначе придется нести уголовную ответственность. Жительница Николаева согласилась на все условия, чтобы спасти дочь от ответственности.

В Заводском районе женщина на одном из сайтов нашла по выгодной цене квартиру в аренду. Ей сообщили, что квартира свободна и готова к заезду, однако нужно перечислить 500 гривен, чтобы ее забронировать. Женщина согласилась, однако, как только она перечислила оговоренную сумму, связь с мошенником пропала.

На интернет-мошенников наткнулись жительница Корабельного района и житель Вознесенска. Женщина хотела приобрести смарт-часы и перечислила более чем три тысячи гривен аферистам, а мужчина, покупая автомобильные шины, лишился более чем пяти тысяч гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве мошенник, который обманул шесть человек на ₴264 тысячи «за помощь родственникам после ДТП», отделался условным сроком.