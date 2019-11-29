Три человека, в том числе и зампрокурора Николаевской области, являются крестными – они выступают одними из инициаторов «дела Титова»

Заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило и активистка, член общественного совета при НАБУ Татьяна Локацкая являются крестными родителями ребенка директора ООО «Магистраль Юг» Игоря Павлова – все трое связаны в так называемом «деле Титова».

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции на тему «Прокуратура как главный куратор и пособник рейдерство в области», которая состоялась в четверг, 28 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Адвокат Анна Басаргина что зампрокурора Николаевской области Степан Божило и активистка, член общественного совета при НАБУ Татьяна Локацкая находятся в хороших дружеских отношениях.

– У нас есть свидетельство церкви, что Степан Богданович Божило и Татьяна Станиславовна Локацкая в церкви святой великомученицы Екатерины 8 июня 2019 года крестили ребенка. Напоминаю, что Божило – процессуальный руководитель был в деле Титова, а Локацкая – свидетель в деле Титова. А Павлов – фигурант другого дела, это отдельная конференция. Павлов – потерпевший по делу Титова, – сказал адвокат Владимир Тимошин.

При этом адвокаты отмечали, что показания Локацкой и Павловой были первоочередными в деле относительно Михаила Титова и его соратников, а также рассматривались изначально и влияли на избрание им меры пресечения в суде в Мариуполе.

Как известно, адвокат Анна Басаргина заявила, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило склонял ее помочь в деле о захвате завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000». В частности она заявила, что Божило рассказал ей о плане, в ходе которого ряд лиц готовили взрыв гранат на заводе, чтобы обвинить в этом директора фирмы Андрея Кривохижу, его адвоката Владимира Тимошина и бизнесмена Михаила Титова.

Кроме того Басаргина рассказала, что Божило предлагал ей спровоцировать дачу взятки судье Заводского райсуда Николаева Вадиму Гаврасиенко, чтобы таким образом повлиять на ее жену главу Центрального райсуда Николаева Галину Подзигун.

Напомним, что ранее Михаил Титов заявил, что уголовное производство в отношении него имеет заказной характер, и хочет привлечь к ответственности прокуроров, которые осуществляли процессуальное руководство в этом производстве.

Как известно, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата СБУ совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского горсовета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами». Примечательно, что данное заявление Генпрокурора так и не нашло своего подтверждения в ходе последующих судебных заседаний.

В свою очередь Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут. А среди найденного оружия был только официально зарегистрированный травматический пистолет.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

В ночь с 16 на 17 марта 2018 года Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.