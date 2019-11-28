Экс-сотрудник МВД организовал сеть борделей в Киеве, замаскировав их под массажный салон - семерых фигурантов дела уже задержали

В Киеве разоблачили сеть борделей, которые были замаскированы под салоны массажа. Организатором интимного бизнеса был экс-сотрудник МВД.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

В 2015 году милиционер был уволен из МВД, так как не прошел переаттестацию. Однако он продолжал представляться сотрудником полиции, чем вводил своих подельников в заблуждение о защищенности «бизнеса».

Преступная группа открыла в Киеве три борделя, которые работали под видом массажных салонов. В состав группы входили 11 человек. Всего в борделях предоставляли сексуальные услуги 75 женщин. Час работы - от 700 до 3000 гривен. Половину этой суммы женщины отдавали администраторам, остальное оставляли себе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК. В рамках дела проведено 14 обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, в том числе огнестрельное оружие.

Семеро фигурантов дела задержаны. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. В рамках расследования проверяется наличие у преступной группы коррупционных связей с полицией.

Напомним, как киевская полиция провела облаву в интим-салонах – задержали так много проституток, что их пришлось разместить в актовом зале.