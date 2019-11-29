В Киеве задержали мужчину, который знакомился с детьми через интернет, слал им порнографию и склонял к сексу при встрече

В Киеве работники Подольского управления полиции совместно с Департаментом киберполиции разоблачили 41-летнего местного жителя, который через интернет подыскивал детей для удовлетворения собственной половой страсти неестественным путем.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Полицейские установили, что мужчина познакомился с 10-летней девочкой и некоторое время общался с ней по интернету и мобильной связи. После того, как он почувствовал доверительное отношение ребенка к себе, он начал вести разговоры на сексуальные темы, отправляя при этом изображения порнографического характера.

Он рассказывал о половых органах, актах и их значении, затем просил девочку прислать ему личные фото порнографического характера. Кроме того, через некоторое время злоумышленник договорился с ребенком о встрече и повел ее в заброшенное здание. Воспользовавшись беспомощным состоянием девочки, мужчина начал касаться ее тела и целовать, но она вырвалась и убежала.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли вещественные доказательства преступления. Среди них мобильный телефон с фотогалереей порнографического характера, которые ему прислали дети.

Мужчину задержали и объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 153 («Сексуальное насилие») и частью 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

По фактам обнаружения фотоматериалов следственный отдел Подольского управления полиции проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая квалификация.

Напомним, что ранее на Виннитчине задержали мужчину, который растлевал свою дочь, снимал порнопродукцию и продавал в интернете.