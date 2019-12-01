Воры украли из отделения банка в Николаеве сейф без денег

Фото из открытых источников В ночь с четверга на пятницу, 29 ноября, в Николаеве неизвестные проникли в отделение «Ощадбанка» на улице Николаевской и похитили оттуда сейф.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Злоумышленники путем взлома проникли в отделение и вынесли сейф еще до приезда полиции охраны. Они оттащили его на территорию находящейся неподалеку школы, где и вскрыли. Однако внутри не оказалось ничего ценного. Бросив сейф, воры скрылись.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Напомним ночью 20 ноября в Днепровском районе Киева на улице Энтузиастов неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.