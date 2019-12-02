В Мексике полиция вступила в перестрелку с представителями наркокартеля – погибли 14 человек

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Десять боевиков наркокартеля и четверо полицейских погибли в перестрелке на севере Мексики, в городе Вилла Юнион, неподалеку от американо-мексиканской границы.

Об этом сообщает Reuters.

Полиция днем вступила в перестрелку с группой тяжело вооруженных боевиков, которые передвигались на пикапах. Столкновение длилось более часа.

Четверо полицейских погибли, шестеро получили ранения. Правоохранители идентифицировали 14 транспортных средств, причастных к перестрелке, и захватили более десятка единиц оружия.

Сообщается также о пропавших без вести.

Напомним, в октябре в Мексике задержали сына барона наркокартеля «Эль-Чапо» Овидия Гусман Лопеса. Однако члены банды вытащили Лопеса, обстреляв дом, в котором полиция его удерживала.

Кроме того, боевики взяли в заложники офицера и 9 солдат. Критики утверждали, что власть должна позаботиться о подкреплении силовиков. Но власти Мексики ответили, что для борьбы с наркокартелем армии пришлось бы использовать огневую силу, что неминуемо грозило бы гражданским лицам.

По информации правительства, во время неудачной операции погибли 8 человек, хотя местные СМИ писали про большее количество жертв перестрелок.

Роман Свиридов

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