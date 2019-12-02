Неизвестные в масках и с автоматом, представившись силовиками, угнали у николаевца «BMW» – в области введён план «Перехват»

Николаевец заявил, что неизвестные в масках и с автоматом угнали его автомобиль «BMW». На территории Витовского, Николаевского районов и в Николаеве ввели план «Перехват».

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию Ингульского района обратился местный житель, который сообщил, что в воскресенье, 1 декабря, около 00:20 неизвестные завладели его автомобилем «BMW» черного цвета, государственный номерной знак ВЕ1325СК.

По его словам, он на своем авто подъехал к дому по улице Нагорная 87/1, где его уже ждали четверо мужчин в масках и темной одежде, у одного из которых был автомат. Злоумышленники представились сотрудниками одного из силовых ведомств, повалили его на землю, и, угрожая физической расправой, забрали ключи от машины. После чего один из нападавших сел в транспортное средство, а другие - в «Mercedes Vito», и исчезли.

Следственный отдел Ингульского отдела полиции начал уголовное производство по признакам части 3 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

На территории Витовского, Николаевского районов и в Николаев введен план «Перехват». Устанавливаются все обстоятельства происшествия, разыскивается похищенный автомобиль и причастные к совершению преступления.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного преступления, или обладают информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12 Продольная, сорок второй, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сержант ВСУ угнал служебное авто, а когда закончилось горючее, пытался похитить гражданский «Mercedes» с женщиной в салоне.