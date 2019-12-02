На Киевщине полиция задержала банду, которая промышляла угонами элитных автомобилей по всей Украине

В Киевской области разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась похищением автомобилей премиум класса.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполции в Киевской области.

«Автопарк» злоумышленников состоял из автомобилей «Jaguar», «Lexus», «Land Rover» и другие. Свою противоправную деятельность банда осуществляла в разных регионах Украины.

Правоохранители провели 15 неотложных обысков в Киевской области и в столице, в Полтаве, Львове и других населенных пунктах Украины, по адресам проживания задержанных и местами отстоя похищенного автотранспорта.

В качестве вещественных доказательств изъяли спецтехнику для прописки ключей к авто, устройства для открытия и заведения автомобилей и устройство для поиска GPS маячков, а также номерные знаки, и девять свидетельств о регистрации транспортных средств. Кроме того, у злоумышленников обнаружили оружие, патроны и взрывные устройства.

Задержанных вместе с изъятыми вещественными доказательствами доставил в полицию для дальнейшего проведения следственных действий. Злоумышленникам будет объявлено о подозрении, после этого будет избрана мера пресечения.

В ходе проведения мероприятий изъято и доставлено на площадку временного содержания транспортных средств шесть автомобилей. Некоторые из похищенных автомобилей задержали перед пропускным пунктом с временно оккупированной территории Крыма.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») и по части 1 статьи 255 («Создание преступной организации») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как неизвестные в масках и с автоматом, представившись силовиками, угнали у николаевца «BMW».