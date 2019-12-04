Полицейский спецназ задержал гражданина Грузии, который в Николаеве ограбил автомобиль

Сотрудники роты полиции особого назначения задержали жителя Одессы, 35-летнего гражданина Грузии, который в Николаеве разбил стекло автомобиля и похитил женскую сумочку.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По словам потерпевшей, около 14:30 2 декабря она вместе со своим мужем и его другом прогуливалась в парке Победы. Недалеко отойдя от своего автомобиля «Toyota Sequoia», который они припарковали рядом с парком, услышали, что сработала сигнализация. Бросившись к внедорожнику, муж заявительницы и его товарищ увидели, как неизвестный мужчина, разбив стекло пассажирских дверей, схватил женскую сумку и убегает. Мужчины бросились догонять преступника, однако, когда тот бросил награбленное, преследование прекратили. В это время женщина уже сообщала о происшествии правоохранителям по номеру 102, предоставив описание внешности грабителя.

«В ходе отработки прилегающей к месту происшествия территории, полицейские спецназовцы нашли похожего по описанию мужчину на пляже вблизи Ингульского моста. Выяснилось, что 35-летний злоумышленник является гражданином Грузии и живет в Одессе, а в Николаеве приехал якобы к своему товарищу. Сейчас правоохранители проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений», – говорится в сообщении.

В тот же день следователи Центрального отдела полиции задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 186 УК Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до четырех лет. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, в августе этого года в Николаеве на проспекте Центральном неизвестный украл из автомобиля крупную сумму денег.