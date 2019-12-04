В Киеве СБУ задержала двоих руководителей Нацакадемии аграрных наук, которые требовали от бизнесмена взятку и предлагали должность за миллион долларов

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, которые требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР установили, что двое чиновников НААН требовали от коммерсанта более 50 тысяч долларов США «отката» за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения одной из частей неправомерной выгоды.

Чиновники также предлагали бизнесмену за 1 миллион долларов США должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий. В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, что ранее Президенту Академии аграрных наук объявили о подозрении, потому что он применил силу к государственному исполнителю.