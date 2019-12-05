СБУ накрыла «ботоферму», которая обслуживала боевиков и рассылала ложные сообщения о минировании

СБУ пресекла деятельность группы лиц, которые организовывали массовую регистрацию и дальнейшее продвижение фейковых аккаунтов в любых сервисах интернета.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой «ДНР».

Аккаунты затем использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылку через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота.

«Ботоферма» также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о «минировании», а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине.

В Киеве изъяли специальное техническое оборудование для создания и обеспечения деятельности «ботоферм». Оно руководило массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное. В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, которые в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ.

В рамках уголовного производства проведены обыски по месту расположения специального технического оборудования, во время которых получено бесспорные доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности.

Операция проводилась в ходе выполнения задач по контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Продолжается следствие.

Напомним, как в киберполиции рассказали о результатах обысков в Николаеве и еще в нескольких регионах страны по делу о деятельности незаконного масштабного сервиса для регистрации различных аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и почтовых сервисах.