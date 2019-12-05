Херсонская полиция задержала жителя Очакова – он может быть причастен к покушению на убийство местного фермера

В Очакове полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к взрыву на территории частного домовладения и покушении на убийство жителя Херсонской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Херсонской области.

3 декабря в полицию Херсонщины позвонила жительница села Крынки Алешковского района. Женщина рассказала, что в то время, как ее муж открыл входную дверь в конюшню, произошел взрыв неизвестного предмета. Фермер в результате инцидента не пострадал. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 15, пункта 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на убийство.

На месте происшествия специалисты взрыво-технического отдела областного главка полиции предварительно установили, что взорвалась граната «Ф-1». Также в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа у здания конюшни обнаружила скрытые в ямке в пакете четыре упаковки с патронами калибра 7.62 мм и 8 предметов, похожих на корпуса от гранат «Ф-1» и «РГД-5».

Как рассказал начальник Алешковского отделения полиции Вадим Ковальчук, изъятые предметы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. По словам хозяев домовладения, к преступлению может быть причастен бывший сожитель их дочери.

В рамках досудебного расследования уголовного производства полицейские Херсонщины 4 декабря проводили следственно-розыскные мероприятия на территории Николаевской области. В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы 46-летнего жителя Очакова полицейские изъяли патроны и другие боеприпасы армейских образцов.

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, пока мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, как 15 мая в Березнеговатском районе в собственном доме сын обнаружил тела родителей с внешними признаками насильственной смерти. Погибшему фермеру был 71 год, его жене – 64 года, на их телах нашли многочисленные травмы. Предполагается, что убийство совершили из корыстных побуждений, так как семья фермера считалась зажиточной. В доме были выбиты двери и исчезли некоторые вещи супругов: мобильный телефон, ювелирные изделия и документы. 11 июля полиция задержала 44-летнего подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко» Владимира Новицкого и его жены.