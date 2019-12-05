«Правую руку» директора ГБР, подозреваемого в вымогательстве $150 тысяч взятки, арестовали с залогом в ₴2,13 миллиона

Высший антикоррупционный суд в четверг, 5 декабря, избрал бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти из СИЗО под залог в 2 миллиона 130 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

В ВАКС отметили, что мера пресечения предпринимателю, задержанного вместе с экс-начальником Главного следственного управления ГПУ после получения неправомерной выгоды в сумме 75 тысяч долларов США, также будет избираться в четверг, 5 декабря.

Отметим, что САП просила арестовать экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Щербину с залогом в 3,6 миллиона гривен.

Как известно, 3 декабря сотрудники НАБУ задержали Игоря Щербину. Другой задержанный – некий В. Шевченко. Исходя из сообщения НАБУ он является предпринимателем в сфере строительства.

По информации «Преступности.НЕТ», Щербина был внештатным советником директора ГБР Романа Трубы. Он якобы требовал 150 тысяч долларов за то, чтобы ГБР закрыло уголовное дело в отношении одного из столичных застройщиков. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, Щербина – кум Сергея Пашинского.