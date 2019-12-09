СБУ пришло с обысками в департамент ЖКХ Николаевской мэрии из-за незаконной вырубки деревьев

В понедельник, 9 декабря, сотрудники СБУ проводят обыски в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета в рамках уголовного производства о незаконной вырубке деревьев.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в СБУ.

Следствие на данный момент установило, что ряд работников подрядных фирм в сговоре с чиновниками управления экологии департамента ЖКХ горсовета, с целью присвоения бюджетных денег, на основании актов обследования зеленых насаждений для якобы обрезки деревьев фактически рубили их, а полученное сырье продавали за наличные и без отображения в бухгалтерских отчетах.

О сумме убытков в СБУ не уточнили.

Напомним, как 22 декабря 2018 года в кабинете тогдашнего начальника управления экологии и природных ресурсов ДЖКХ Николаевского горсовета Владимира Корчагова провели обыск, следствие подозревает, что он требовал деньги от ООО «Николаевзеленхоз» за быстрое и беспрепятственное подписание актов приема-передачи работ, выполненных этой фирмой. Во время обыска в кабинете Корчагова обнаружили 116 тысяч гривен. 31 октября 2019 года в суд передали обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления экологии Николаевского городского совета Корчагова.

Напомним, что в 2017 году в ДЖКХ заявили, что около 70% деревьев в Николаеве подлежат сносу.