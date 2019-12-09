СБУ задержала начальника отдела контрабанды Херсонской таможни на взятке в 14 тысяч гривен

Служба безопасности Украины задержала на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и городе Севастополь.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал системный механизм вымогательства денег с коммерсантов. За различные суммы «вознаграждения» он гарантировал предпринимателям содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин.

Злоумышленник также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров. К противоправной деятельности руководитель подразделения привлек своих подчиненных. Для реализации «теневой» схемы чиновник, который является руководителем совместной межведомственной группы по противодействию минимизации таможенных платежей в регионе, пытался влиять на представителей других контролирующих органов.

Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения очередной суммы неправомерной выгоды. Сейчас фигуранту дела сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

По информации источников «Преступности.НЕТ» в СБУ на взятке в 14 тысяч гривен задержали начальника отдела контрабанды Херсонской таможни Вячеслава Плутахина.

Напомним, как СБУ задержала чиновников Нацакадемии аграрных наук, которые требовали от бизнесмена взятку и предлагали должность за $1 миллион.