В Киеве задержали парня, который изнасиловал 11-летнюю девочку и вымогал у нее деньги, угрожая выложить интимные снимки в интернет

В Киеве задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки и вымогательстве у нее денежных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Установлено, что подозреваемый после знакомства с 11-летней школьницей стал посылать ей сообщения сексуального характера, постепенно развращая последнюю. Кроме того, злоумышленник требовал, чтобы девочка отправляла ему собственные фотографии в обнаженном виде и побудил ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества.

В дальнейшем, применяя психологическое насилие, подозреваемый, воспользовавшись тем, что малолетняя школьница не понимает значения совершаемых в отношении нее действий и не может оказать сопротивления, заставил последнюю раздеться и изнасиловал ее.

После этого злоумышленник потребовал у девочки денежные средства, угрожая в случае отказа выложить в интернет фотографии школьницы в обнаженном виде.

По результатам предварительного расследования, которое осуществлялось совместно с Подольским УП ГУ Национальной полиции Украины, злоумышленника удалось установить и задержать.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно) УК Украины. Местная прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Напомним, в Николаеве пенсионера обвинили в том, что он изнасиловал свою сводную пятилетнюю внучку.