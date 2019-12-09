В Одессе молодчики разгромили ночной клуб, в котором российский рэпер сделал скандальное заявление

В Одессе около сотни молодых людей спортивного телосложения прибыли к ночному клубу «Палладиум», требуя от руководства извинений за вчерашнюю выходку одного из гастролеров.

Об этом сообщает «7 канал».

Напомним, что россиянин Morgenshtern на концерте призвал игнорировать объявленный в стране траур по погибшим на пожаре в одесском колледже.

Погромщики исписали стеклянные стены клуба нецензурными надписями, опрокинули мебель, кое-где разбили стекла. Сейчас зажгли несколько файеров, а у входа сложили шины, возле которых поставили бутылку с жидкостью, похожей на «коктейль Молотова». На месте присутствуют пожарные, полиция, скорая помощь.