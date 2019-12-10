Подозреваемый в убийстве шестерых человек в чешской больнице застрелился перед штурмом полиции

Мужчина, которого подозревают в расстреле шести человек в больнице чешского города Острава, выстрелил себе в голову и умер.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Чехии.

«iDNES.cz» со ссылкой на полицию сообщает, что по прибытию полицейских, которые готовились штурмовать вооруженного подозреваемого, 42-летний мужчина еще подавал признаки жизни, однако через полчаса он скончался в реанимации.

По данным СМИ, он работал техником-строителем. Две недели назад мужчина взял больничный.

«Он взял себе в голову, что серьезно болен, и никто не берется его лечить», - рассказал руководитель компании, в которой работал подозреваемый.

Как известно, в чешском городе Острава 10 декабря мужчина устроил стрельбу в университетской больнице, в результате которой погибли шестеро людей, а двое получили ранения.