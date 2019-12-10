Чиновники Южноукраинской мэрии присвоили ₴1,3 миллиона на реконструкции детсада, – СБУ

СБУ разоблачила руководителя одного из департаментов городского совета Южноукраинска на присвоении денег, предназначенных для реконструкции учреждений дошкольного образования.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В спецслужбе сообщили, что чиновники организовали схему получения неправомерной выгоды через использование бюджетных средств. В 2018 году они заключили договор с коммерческой структурой на проведение капитального ремонта городского детского сада. При этом фигуранты дела искусственно завысили стоимость выполненных работ и использованных промышленных материалов. Для вывода денег в «тень» чиновники привлекли представителей фирмы подрядчика.

По оценке экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 1,3 миллиона гривен.

Во время обысков в городском совете, в офисных и складских помещениях подрядной организации, а также в помещениях и автомобилях фигурантов производства, в частности экс-руководителя департамента горсовета, обнаружено печати, документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 191 («Присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере)» Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему. Разоблачение и блокировка незаконной схемы проводились совместно с полицией.