В РФ подозреваемый в убийстве родной сестры на глазах у полиции выбрался из клетки в зале суда

В Москве 18-летний подозреваемый в убийстве сестры Леонид Грейсер попытался сбежать из зала Щербинского суда через потолок на глазах у полицейских.

Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал Life.

Он пробрался через верхнюю решётку «аквариума» и попытался забраться в межпотолочное пространство. Один из сотрудников начал бить его дубинкой, а второй схватил за ноги. Последний стянул с него штаны. Ещё одна сотрудница полиции нажала кнопку тревоги, после чего к его задержанию присоединились новые силовики.

После угрозы электрошокером Грейсер согласился спуститься обратно. Он надел штаны, а полиция заковала его в наручники.

Отметим, что полиция задержала Грейсера 9 декабря по обвинению в убийстве сестры. Он покрыл тело жертвы ритуальными символами, а сам находился рядом с ней голый и облитый кровью. По данным СМИ, он пытался изгнать из сестры бесов. После обыска, полиция нашла в квартире наркотики.

Напомним, как в Львове задержанный за кражу мужчина забрал пистолет полицейского и сбежал из отдела полиции.