За кражи москитных сеток с окон в Николаеве вор получил 4 года тюрьмы

В Николаеве рецидивиста приговорили к четырем годам и месяцу лишения свободы за кражи с окон москитных сеток.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Заводского районного суда Николаева.

Отметим, что в 2013 году мужчину за эксплуатацию детей наказали 150 часами общественных работ, а в 2017 году он получил за кражи и уклонение от несвязанного с лишением свободы наказания четыре года тюрьмы, но был освобожден под два года условно.

Как установило следствие, в начале и в средине декабря прошлого года обвиняемый увидел на окнах квартир новые москитные сетки и решил их украсть. Вторая его кража прошла неудачно, поскольку его заметил владелец жилья и самостоятельно задержал. Общий материальный ущерб от этого преступления составил 520 гривен.

В суде обвиняемый признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления.

В итоге суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание по указанной статье в виде трех лет лишения свободы.

При этом суд учел совершение преступления во время испытательного срока и за совокупностью приговоров назначил итоговое наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы.

Напомним, как на Николаевщине вор совершил кражу с охраняемой территории тюрьмы, а теперь он там проведет ближайшие годы.