Суд взял под стражу подозреваемых в убийстве активиста в Бахмуте – в Николаеве провели акцию, посвященную этому делу

Артем Мирошниченко В Донецкой области взяли под стражу и второго подозреваемого в убийстве активиста Артема Мирошниченко. Таким образом, 16 и 17-летний подростки на время следствия арестованы на два месяца без права выйти под залог.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Напомним, убийство проукраинского активиста Артема Мирошниченко произошло в Бахмуте Донецкой области. Двое подростков жестоко избили Мирошниченко, он умер в больнице. По версии полиции, убийство случилось из-за бытового конфликта и из корыстных целей, а по мнению активистов – из-за общественной деятельности Мирошниченко и того, что он говорил на украинском языке.

Одного из подозреваемых, фамилия которого Барышко, арестовали 7 декабря, а второго по фамилии Барабаш тогда отпустили под домашний арест. Апелляционный суд 11 декабря поместил под стражу и Барабаша.

А в Николаеве, как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», 11 декабря около 20 представителей партии «Свобода» провели акцию под зданием Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Акция «свободовцев» в Николаеве была призвана обратить внимание общественности на убийство Мирошниченко и продлилась несколько минут. Колонна партийцев выстроилась возле входа в здание областной полиции, глава областной организации «Свободы» Демид Губский сказал небольшую речь и они разошлись. По словам Губского, Артем Мирошниченко входил в ряды «Свободы». Губский говорит, что эта акция представляет позицию «свободовцев» с юга Украины и что его партия будет держать на контроле расследование дела. Также он отметил, что у «свободовцев» нет претензий к полицейским, которые задержали подозреваемых.

На месте акции присутствовали сотрудники полиции диалога и врио заместителя начальника ГУНП в Николаевской области Максим Ахрамеев, которые общались с митингующими.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Губский рассказал, что их собрание в Николаеве является частью всеукраинской акции, которая проходит сегодня во всех областных центрах Украины. По его словам, Мирошниченко убили из-за того, что он был носителем украинской культуры и украинского языка.

Основные требования акции: взять под стражу подозреваемых в убийстве Мирошниченко и приговорить их к серьезным тюремным срокам, квалифицировать это преступление как убийство из-за национальной нетерпимости и перекрыть все пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе, чтобы подозреваемые не сбежали на оккупированную территорию. Если власти не прислушаются к их требованию, то «свободовцы» будут продолжать акции.

На вопрос о том, что возможное перекрытие пунктов пропуска может помешать многим людям, которые оказались разделенными войной и линией фронта, Губский ответил, что личные дела людей не должны мешать интересам государства.