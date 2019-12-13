Николаевскую полицию за три месяца 380 раз вызывали по фактам домашнего насилия

В Николаеве за три месяца в полицию поступило 380 вызовов на факты домашнего насилия, на них выезжала полицейская специализированная группа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

С 17 сентября на территории Николаева на сообщения о домашнем насилии круглосуточно реагирует специализированная мобильная группа. В ее состав вошли полицейские из числа участковых офицеров, патрульной полиции и ювенальной превенции, которые прошли соответствующую специальную подготовку.

Также они принимают меры по пресечению домашнего насилия и оказанию помощи пострадавшим лицам, проводят профилактическую работу с обидчиками, контролируют соблюдение временного ограничения прав «домашних тиранов», составляют административные протоколы, а также проверяют те семьи, где уже были случаи насилия.

С начала работы мобильной группы полицейские составили 67 административных протоколов и вынесли 42 срочных запретительных предписания, задокументировали 19 уголовных преступлений, в том числе 14 случаев умышленного нанесения легких телесных повреждений, нанесения побоев, систематического домашнего насилия, угрозы убийством, кражи и подделки документов.

«Уважаемые николаевцы! Если вы стали жертвой домашнего насилия, прежде всего, вызовите полицию по номеру 102. Также вы можете позвонить на Национальную «горячую линию» по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации по телефону: 0800500335 или с мобильного 116 123 и вам обязательно помогут! Позвонив в единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи по номеру 0800213103, вы сможете получить правовые консультации и разъяснения по вопросам получения бесплатной правовой помощи», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи николаевцев поставили на профилактический учёт в полиции из-за обвинений в домашнем насилии.