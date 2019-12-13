В Южноукраинске из припаркованного автомобиля украли документы и ₴50 тысяч

В Южноукраинске 11 декабря из автомобиля похитили документы и 50 тысяч гривен.
Об этом сообщили в Южноукраинском отделении полиции.
В Южноукраинское отделение полиции поступило сообщение от гражданина П., который объяснил, что около 15:00 возле супермаркета АТ Б неизвестный разбил стекло его автомобиля со стороны пассажира и похитил 50 тысяч гривен и документы.
Благодаря оперативному реагированию сотрудников отделения полиции лицо, причастное к совершению преступления, установлен.
Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»).
Напомним, как в Николаеве полицейский спецназ задержал гражданина Грузии, который разбил окно и ограбил автомобиль.