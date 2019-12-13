СБУ нашла на Одесчине спиртопровод из Приднестровья

В Одесской области сотрудники СБУ совместно с областной прокуратурой выявили и пресекли масштабное контрабандное перемещение в Украинц контрафактного спирта с территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что жители одного из пограничных поселков области наладили незаконных поставках алкоголя из Приднестровья. Для этого они построили трубопровод, который проходил на дне Кучурганского лимана.

Спирт закачивали в подземные хранилища, построенные на территории домохозяйства одного из злоумышленников. Пропускная способность трубопровода составляла до 80 тонн суррогата в месяц. Сбывали спирт местным подпольным производителям алкоголя.

Разоблачили злоумышленников во время очередного трансферта. Дельцы планировали переместить в Украину 12 тонн спирта. Во время обысков правоохранители обнаружили тонну уже закачанного спирта, пластиковые цистерны емкостью более 10 тонн и техническое оборудование для забора и хранения суррогата.

В рамках открытого производства по факту контрабанды решается вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности и демонтаж трубопровода. Кроме того устанавливается причастность местных пограничников к противоправной деятельности.

Напомним, как Николаевская таможня раскрыла схему контрабанды алкоголя на Кавказ, которая была связана с Россией.