В Николаеве из окна многоэтажки выпал 11-летний мальчик – полиция говорит о самоубийстве

В Николаеве 13 декабря около 19:30 из окна многоэтажки по улице Айвазовского выпал 11-летний мальчик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О происшествии в полицию сообщили прохожие. По указанному адресу немедленно прибыла скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа полиции.

Сотрудники полиции выяснили, что 11-летний мальчик выпал из окна девятого этажа, пытаясь покончить жизнь самоубийством. От полученных травм школьник скончался в больнице. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией доведение до самоубийства несовершеннолетнего (часть 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины).

На месте продолжают работать полицейские, которые проводят первоочередные следственные действия. Все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются. Семья погибшего характеризуется положительно и ни на одном учете не состоит.

Напомним, ранее николаевская школьница издевалась над одноклассницей – выдала себя за «куратора виртуальной игры» и склоняла к самоубийству.