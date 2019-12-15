В Николаеве умерли двое дальнобойщиков, обедавших и выпивавших в кафе – еще трое водителей попали в больницу

В Николаеве 14 декабря в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу. Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе на улице Одесское шоссе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей, что на Одесском шоссе умер 54-летний дальнобойщик. Во время осмотра его грузового автомобиля обнаружили мертвым и его 38-летнего напарника. Также «скорая» забрала еще трех дальнобойщиков возрастом 33, 38 и 57 лет, один из них в тяжелом состоянии. Все водители преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и кушали в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков изымают, они будут направлены на экспертизу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции во главе с руководством. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Напомним, что ранее в Черном море два украинских моряка отравились метиловым спиртом.