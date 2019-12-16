«Завтра должен был сдавать на права»: В Киеве более десятка экипажей полиции полчаса преследовали парня на отцовском «Mercedes»

Ночью в воскресенье, 15 декабря, в Киеве молодой человек без водительского удостоверения за рулём отцовского «Mercedes» пытался сбежать от патрульных.

Об этом пишет Киев Оперативный.

«Даниил на папкином #MERCEDES #ML (#AH0808BK) поднял на уши 4 района и как минимум 15 экипажей полиции! За нарушение ПДД его пытались остановить ещё на улице Липской, он тут же стал убегать, проезжая на все красные светофоры! Проехал по Печерскому району, Голосеевскому и потом через мост Патона переехал на Березняки, откуда направился в сторону Русановки», - говорится в сообщении.

Как пишет паблик, во время погони, которая продлилась около 30 минут, скорость иногда приближалась к 200 километров в час.

«На улице Панельная, 4, (благо во дворах узкий проезд) с двух сторон заблокировали патрульными автомобилями! Во время погони в некоторых ситуациях, патрульные говорили, что неадекватный Даниил даже пытался идти на столкновения с ними. Данька всего-то 2001 года рождения, трезвый, не под наркотиками. Говорит, что просто испугался потому что не было прав, как раз завтра должен был идти сдавать экзамен», - отмечается в записи.

Автомобиль эвакуировали, а на нарушителя составили соответствующие административные материалы.

«Хотелось бы пожелать удачи на экзамене», - отмечается в сообщении.

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