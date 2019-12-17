САП и НАБУ вручили подозрение экс-нардепу за то, что получил ₴738 тысяч компенсации на аренду жилья в Киеве при наличии собственного

САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который злоупотребляя служебным положением, незаконно получил 738,74 тысяч гривен компенсации из государственного бюджета на аренду жилья.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Правоохранители выяснили, что с декабря 2014 года по октябрь 2018 года бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тысячи гривен компенсации за наем номера в гостинице «Киев» так, как якобы не имел собственного жилья в столице.

Однако следствием установлено, что у народного избранника было собственное жилье в столице и он сознательно скрыл этот факт. 17 декабря ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

По данным источников «Слово и Дело», речь идет о Максиме Полякове, которого НАБУ и САП также обвиняют в получении неправомерной выгоды в так называемом «янтарном» деле.

Напомним, 19 июня САП и НАБУ задержали 7 человек в рамках расследования так называемого «янтарного дела», к которому причастны народные депутаты Украины. В частности, установлена вероятная причастность двух нардепов - Максима Полякова и Борислава Розенблата. НАБУ и САП опубликовали доказательства участия нардепа Полякова в «янтарном деле». В свою очередь регламентный комитет признал недостаточно обоснованным представление ГПУ на Полякова.