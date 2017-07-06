Вы покрываете коррупцию! - Луценко с криком покинул заседание регламентного комитета Рады

Генеральный прокурор Юрий Луценко ушел с заседания регламентного комитета Верховной Рады, на котором рассматривают снятие неприкосновенности с нардепа Максима Полякова, после ссоры с нардепом Сергеем Шаховым.

Об этом сообщает «Левый берег».

Ссора началась после того, как Шахов начал перебивать генпрокурора. Луценко назвал все происходящее на комитете клоунадой и предупредил, что если Шахов не даст ему закончить речь, он уйдет из комитета.

- Вы покрываете коррупцию! - начал кричать он, обращаясь к членам комитета

- Если я не нужен здесь, я пойду! - в итоге выкрикнул Луценко и ушел с комитета.

Вместе с ним с заседания ушел и председатель САП Назар Холодницкий.

По регламенту присутствие генерального прокурора обязательно во время заседания комитета, на котором рассматривают привлечение депутата к уголовной ответственности. Поэтому председательствующий объявил перерыв в заседании.

Напомним, что в понедельник-среду регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел три представления генерального прокурора на снятие неприкосновенности с депутатов и признал все три необоснованными.

Как известно, ГПУ попросила Раду снять неприкосновенность с Лозового, Довгого, Дейдея, Розенблата и Полякова. Также ГПУ попросила Раду разрешить арест Михаила Добкина.