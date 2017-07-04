Комитет Рады не поддержал снятие неприкосновенности с нардепа Довгого

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Регламентный комитет Верховной Рады посчитал недостаточно обоснованным представление на снятие неприкосновенности с народного депутат Олеся Довгого. 

Об этом сообщает «112 Украина».

- Комитет считает, что представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутат Украины Довгого Олеся Станиславовича, поддержанное и внесенное в ВРУ генпрокурором Украины Луценко Юрием Витальевичем от 21 июня 2017 года ... содержит существенные недостатки в части обоснования злоупотребления народным депутатом Довгим властными полномочиями на посту секретаря Киевского городского совета, а также в части умысла относительно злоупотребления властными полномочиями в интересах третьих лиц, - сказал заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзенык.

По его словам,  комитет принял решение направить председателю Рады данное решение, а также объяснения народного депутата Довгого. 

Напомним, ранее комитет Рады отказался снимать неприкосновенность с Дейдея.

Как известно, ГПУ попросила Раду снять неприкосновенность с Лозового, Довгого, Дейдея, Розенблата и Полякова. Также ГПУ попросила Раду разрешить арест Михаила Добкина.

Роман Свиридов

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