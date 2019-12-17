В Кропивницком «смотрящий» поднял бунт в СИЗО, – экс-глава Госпенитенциарной службы

Фото: иллюстрация (учения в Кропивницком СИЗО) В Кропивницком СИЗО «смотрящий» поднял бунт из-за того, что его хотели вывезти в изолятор временного содержания Нацполиции.

Об этом в Facebook сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

– Там пытались вывезти узников «смотрящих» за этим изолятором. Что характерно, об этом не были проинформированы ни начальник следственного изолятора, ни руководители межрегионального управления в Одессе, которые должны управлять оперативной ситуацией в изоляторе и влиять на все эти процессы, – сказал Старенький.

Он отметил, что этот вопрос решался на уровне губернатора области (Андрей Балонь, - ПН), который возмущался обстановкой в СИЗО. По его словам, руководству пентинциарного учреждения не было заинтересовано в наведении порядка, поэтому решения вопроса поручили полиции и СБУ без уведомления начальника СИЗО.

Изначально из СИЗО вывезли двух помощников «смотрящего» в изолятор временного содержания под поводом проведения следственных мероприятий.

– Когда пытались вывезти третьего, точнее главного «смотрящего» Арсена, сотрудники следственного изолятора, скажем так, не очень содействовали этому вывозу, дали возможность ему спокойно передвигаться, сходить якобы за вещами в камеру, попрощаться, поцеловаться, что он использовал, чтобы не подчиняться администрации и полиции, и призывал к этому других узников, – сказал Старенький.

Также «смотрящий» якобы свободно пошел в кабинет местного психолога и несколько раз ударил ее из-за ранее появившейся неприязни.

По его словам, после инцидента подозреваемые вышли из камер, забрали ключи и заняли админздание. Сотрудники СИЗО сбежали. Тревогу никто из сотрудников не поднимал.

– Ситуация неконтролируемая, но никаких мер по состоянию на утро не предпринималось, - добавил Старенький.

Напомним, 22 августа в Кропивницком у здания СИЗО расстреляли из автомата экс-высокопоставленного сотрудника МВД. По информации «Преступности.НЕТ» Иванов встречался с одним из родственников «смотрящего» за колонией. В результате нападения Иванов скончался на месте, а второго пострадавшего с ранениями госпитализировала карета скорой медицинской помощи.