Лидер «Батьківщини» Тимошенко анонсировала продолжение акции протеста у Верховной Рады

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко призвала украинцев снова прийти на акцию протеста под Верховную Раду завтра, 18 декабря, на 9 утра.

Об этом она сказала журналистам во время брифинга в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

«Мы завтра на 9:00 утра снова созываем всех людей к Верховной Раде, которые могут защищать Украину. Мы знаем, что вас грубо обманули, навязав вам Зеленского. Вас грубо обманули сериалом «Слуга народа», - заявила Тимошенко.

Тимошенко считает, что открытие рынка земли навязали Зеленскому извне.

Напомним, из-за протестов заседание парламента 17 декабря закрыли - во время стычек пострадали 17 полицейских, 26 человек задержали.