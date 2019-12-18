В Киеве СБУ задержала владельца кальян-бара, который продавал гостям заведения кокаин – в месяц сбывал почти по килограмму

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали владельца столичного кальян-бара, который продавал гостям наркотики.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Уроженец одной из стран Ближнего Востока предлагал клиентам кроме разрешенных курительных смесей еще и запрещенные вещества.

Нелегальный товар он получал контрабандой из-за границы. Сбывал не только лично, но и поставлял наркотики дилерам. Ежемесячно вместе с сообщниками он продавал почти килограмм кокаина.

Во время обысков в помещении кальян-бара и в помещениях злоумышленников изъято 200 граммов кокаина, более 30 электронных сигарет с каннабисом, а также весы и упаковочный материал для сбыта наркотиков.

Стоимость «запасов» составляет более 700 тысяч гривен по ценам черного рынка. Сейчас владельцу заведения сообщено о подозрении в сбыте наркотиков.

Напомним, как на Черниговщине выявили нарколабораторию - наркотики варили из средств для чистки канализации.

Виолетта Чех

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