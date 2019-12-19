Суд восстановил на должности скандального консула Украины в Германии, уволенного за антисемитизм

Шестой апелляционный административный суд восстановил в должности консула Генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца, уволенного за антисемитизм, и обязал выплатить ему 230 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Дисциплинарная комиссия МИД в мае 2018 года установила, что консул Марущинец неоднократно размещал в социальных сетях материалы, которые имели явные признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма. В ходе дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором «этих позорных публикаций». На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД Марущинца 31 мая 2018 года уволили за нарушение присяги государственного служащего.

Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева, но суд первой инстанции полностью согласился с выводами Дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным увольнение. Затем Марущинец обжаловал это решение в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела восстановил дипломата в должности и обязал МИД выплатить ему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

«МИД был вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции, 9 декабря восстановил Марущинца на дипломатической службе и выплатил ему более 230 тысяч гривен. МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины. Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря подал кассационную жалобу в Верховный Суд», - сообщили в министерстве.

Напомним, что ранее жителю Киевщины вручили подозрение за осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области.