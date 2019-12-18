В СБУ показали, как сжигали в Одессе 4 тонны наркотиков на 100 миллионов долларов

В Одессе уничтожили почти четыре тонны наркотиков, которые изъяла СБУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Вещественные доказательства после судебных постановлений доставили для уничтожения на спецпредприятие, которое занимается утилизацией опасных отходов.

Передача и сожжение наркотиков происходила под наблюдением совместной комиссии СБУ и контролирующих органов, с участием представителей общественности и местных СМИ.

Уничтожению подверглись оптовые партии марихуаны, кокаина, героина, стоимость которых по ценам черного рынка составляет 100 миллионов долларов США.

Напомним, как на Николаевщине налоговики сожгли более 14 тысяч пачек папирос и табака для кальяна.