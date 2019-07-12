На Николаевщине налоговики сожгли более 14 тысяч пачек папирос и табака для кальяна

В Николаевской области уничтожили тысячи больше 14 тысяч пачек табачных изделий, которые незаконно ввезли в страну.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

9391 пачку папирос и 5049 пачек табака для курения кальяна, которые перемещены через границу в Украину вне таможенного контроля, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС изъяли в рамках расследования криминальных осуществлений по статье 204 Криминального кодекса Украины. Кроме того, изъятая продукция не маркирована марками акцизного налога.

По результатам экспертиз и исследований установлено, что содержимое смолы и никотина в изъятых сигаретах и табаке для курения кальяна не отвечает указанному на пачках и существенно превышает максимальные показатели, разрешенные законодательством Украины и ЕС.

За результатом судебного разбирательства криминального производства суд принял решение об уничтожении изъятых табачных изделий.

Таким образом, на специализированном предприятии табачные изделия сожгли в присутствии комиссии ГУ ГФС в Николаевской области и представителя Ассоциации «Укртютюн».

Напомним, как СБУ совместно с британскими службами задержали банду контрабандистов, переправлявших сигареты в ЕС.

Также добавим, как глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил о том, что контрабанду на Закарпатье контролирует так называемый «Офис Грановского», и это всем известно.

Стоит отметить, что о причастности скандального соратника экс-Президента Украины Петра Порошенко Александра Грановского СМИ сообщали и ранее. Ему отводится роль «смотрящего» за «Офисом» – так называемым «мозговым центром» по контролю и координации контрабанды во всей стране. Представительства «Офиса» существуют во многих крупных городах Украины. Во времена президентства Виктора Януковича «Офис» был создан и контролировался его сыном Александром, который в определенных кругах был известен как «Саша-Стоматолог». В схеме были задействованы как экс-чиновники, так и действующие госслужащие. Кроме того в СМИ Александра Грановского называли «смотрящим за судами» от Петра Порошенко.